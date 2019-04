Regensburger auch vor Gastspiel bei St. Pauli gierig

Auch nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga will der SSV Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli Vollgas geben. „Klar könnten wir dahin fahren und sagen: Machen wir uns einen schönen Ausflug. Oder wir können hinfahren und alles erreichen, was möglich ist. Mir und der Mannschaft gefällt die zweite Version besser“, sagte Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag.

Beierlorzer freut sich auf die Partie. In Hamburg zu spielen, sei immer etwas besonderes und eines der interessantesten Auswärtsspiele. Der Tabellensiebte will in Hamburg unbedingt drei Punkte holen und die bisher „überragende Saison“ noch besser machen. „Diese Gier hat jeder Spieler in sich“, sagte der Regensburger Coach.

Twitter Jahn Regensburg

Tabelle 2. Bundesliga

Spiele Jahn Regensburg

Kader Jahn Regensburg

Alle News Jahn Regensburg

Kader FC St. Pauli