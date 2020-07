Abwehrspieler Tim Knipping verlässt den Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg und wechselt in die 3. Liga zu Dynamo Dresden. Das gaben die Vereine am Montagabend bekannt. Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Saison bei den Oberpfälzern zumeist nur Ersatzspieler: Bei 15 Einsätzen stand er fünfmal in der Startelf. Knipping war im Sommer 2019 aus Sandhausen zum Jahn gekommen, sein Vertrag lief eigentlich noch bis Juni 2021.

Mitteilung

Tabelle 2. Bundesliga

Spiele Jahn Regensburg

Kader Jahn Regensburg

Alle News Jahn Regensburg