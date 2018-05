Regensburg verliert kurioses Heimspiel: 0:3 gegen Darmstadt

Von Schwäbische Zeitung

Der Bad Waldseer Ortsverband der Grünen hat sich am Jahresanfang an einer bundesweiten Luftmessaktion der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter dem Motto „Decke auf, wo Atmen krank macht“ beteiligt. Vom 1. Februar bis 1. März wurde an 599 Messorten mithilfe von sogenannten Passivsammlern die Belastung der Atemluft mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO²) gemessen – so auch in Bad Waldsee an der Frauenbergstraße/Bleichekreuzung.

Wie das Bündnis mitteilt, sei die Methode erprobt und komme auch bei Messungen zuständiger Behörden zum ...