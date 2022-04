Regensburg verliert gegen HSV 2:4: Klassenerhalt quasi fix

Der SSV Jahn Regensburg hat die angestrebte 40-Punkte-Marke erneut verpasst, den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga aber so gut wie sicher. Nach dem 2:4 (0:1) am Samstag gegen den Hamburger SV haben die Oberpfälzer drei Spieltage vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Durch das deutliche bessere Torverhältnis gegenüber Dynamo Dresden auf Rang 16 ist der Abstieg nur noch Theorie.

Die Hamburger Tore erzielten Miro Muheim mit sattem Schuss aus 20 Metern ins rechte obere Eck (23. Minute), Anssi Suhonen mit Distanzschuss (66.), Josha Vagnoman (90.) und David Kinsombi (90.+5) per Foulelfmeter. Bei den Regensburgern trafen Carlo Boukhalfa nach Abspielfehler von HSV-Außenverteidiger Moritz Heyer (46.) und Andreas Albers per Foulelfmeter (89.).

Zu Beginn überraschten die Platzherren die favorisierten Gäste mit hohem Pressing und ließen sie kaum aus ihrer Hälfte kommen. Nach 15 Minuten standen 9:3 Torschüsse für die kämpferisch starken Regensburger zu Buche. Doch die Führung erzielte der HSV wie aus dem Nichts. Danach lockerten die Gastgeber das Pressing. Fortan fanden die Hamburger besser ins Spiel, brauchten aber nach dem Ausgleich des SSV Jahn einige Zeit, sich zu berappeln. Das Ende mit zwei Elfmetern war turbulent.

Spielplan HSV

Kader HSV

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan Regensburg

Kader Regensburg

© dpa-infocom, dpa:220423-99-15433/2