Regensburg verliert erstes Saison-Auswärtsspiel in Paderborn

Der SSV Jahn Regensburg hat im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage kassiert. Die Oberpfälzer unterlagen in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag beim SC Paderborn verdient mit 0:2 (0:1). Klaus Gjasula (31. Minute) und Philipp Klement (61.) erzielten die Tore für die Ostwestfalen. Vor 9458 Zuschauern waren die Hausherren die aktivere Mannschaft. Regensburg blieb in der Offensive lange harmlos und hatte einmal Pech, als Sargis Adamyan (63.) nur den Pfosten traf. Regensburg verpasste die Chance, nach dem 2:1 gegen Ingolstadt die Maximalausbeute von sechs Zählern zu holen.

