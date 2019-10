Regensburg steigert Umsatz in der 2. Bundesliga deutlich

Der SSV Jahn Regensburg hat seinen Umsatz in der 2. Fußball-Bundesliga deutlich gesteigert. Wie die Oberpfälzer am Dienstag auf der Mitgliederversammlung bekanntgaben, nahm die in eine Kapitalgesellschaft ausgelagerte Profi-Abteilung in der vergangenen Saison 19,8 Millionen Euro ein. Das sind 3,0 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Trend wird sich nach Prognosen des Vereins fortsetzen. Für die laufende Spielzeit geht der Jahn von Einnahmen in Höhe von 24,0 Millionen Euro aus. Die Profis sorgen für das Gros der Einnahmen des Stammvereins, der einen Jahresüberschuss von gut einer Million Euro verbuchte.

