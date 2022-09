Regensburg nach Niederlagenserie in Bringschuld

Der SSV Jahn Regensburg sieht sich nach einer Serie von drei Niederlagen in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga in Bringschuld. „Kopf nicht verlieren. Blick nach vorne richten“, forderte Selimbegovic von seiner Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Samstag (13.00 Uhr). „Es darf nach dem Spiel nicht heißen: der Gegner wollte mehr“, sagte der Jahn-Coach.

Als Tabellen-13. befinden sich die Oberpfälzer nach Meinung von Selimbegovic in einer sehr schwierigen Phase. „Die Phase musst du brechen. Du musst irgendwann auch gewinnen. Eine Krise ist aber was anderes“, befand der 40-Jährige.

Neuzugang Blendi Idrizi vom FC Schalke 04 könnte am Samstag sein Debüt im Jahn-Trikot feiern. Verteidiger Benedikt Saller sei nach einer Erkältung ebenfalls wieder fit. Abwehrspieler Leon Guwara wurde mittlerweile am Schultergelenk operiert und fällt lange aus.

