Regensburg motiviert nach Quarantäne: „Müssen aufpassen“

Nach ihrer zweiwöchigen Corona-Quarantäne brennen die Fußballer des SSV Jahn Regensburg auf das Comeback. Vor dem Nachholspiel der 2. Bundesliga am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth mahnte Trainer Mersad Selimbegovic seine Schützlinge aber zu Vorsicht. Wegen des Trainingsrückstandes sei es wichtig, gegen den Aufstiegsaspiranten aus Franken clever aufzutreten. „Wir haben Bock und Lust, aber müssen aufpassen, dass wir die Frische behalten“, sagte der Coach zwei Tage vor der Partie.

Wegen etlicher Coronafälle war das gesamte Team samt Trainer und Betreuer Anfang März in die Isolation geschickt worden. Selimbegovic selbst und auch andere waren mit der britische Corona-Variante infiziert. Am Wochenende nahmen nun alle wieder das Training auf, auch jene Spieler, die selbst positiv getestet worden waren.

Ob diese am Mittwoch auch spielen können, sei offen. „Sie haben alle Tests gemacht, die Blutwerte sind gut, auch alles andere ist super und in Ordnung. Sie haben grünes Licht“, sagte Selimbegovic. Entscheidend sei aber, wie fit die Genesenen sind, schließlich mussten sie den Großteil der Quarantäne-Zeit auf Individualtraining daheim verzichten. „Wenn einer sagt, ich fühle mich noch nicht so weit, dann ist das auch okay“, unterstrich der Trainer.

Sicher ausfallen werden die angeschlagenen Sebastian Nachreiner und Scott Kennedy sowie Benedikt Saller wegen einer Gelb-Sperre.

