Regensburg-Coach Beierlorzer neuer Trainer des 1. FC Köln

Achim Beierlorzer verlässt Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg und wird in der neuen Saison Trainer bei Aufsteiger 1. FC Köln. Das teilten die Clubs am Montag mit. Der 51-Jährige bekommt bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Die Details zum Wechsel hatten die beiden Vereine am Wochenende geklärt, an dem die Regensburger in Köln mit 5:3 siegten. Beierlorzer hatte die Jahnelf zur Saison 2017/18 übernommen, nachdem Aufstiegstrainer Heiko Herrlich zu Bayer 04 Leverkusen gewechselt war. Zweimal führte Beierlorzer den Jahn in die obere Tabellenhälfte. Wer in Regensburg Nachfolger wird, war zunächst nicht bekannt.

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Saisonstatistik Jahn

Beierlorzer-Profil

Mitteilung Verein