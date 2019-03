Regensburg bekommt neuen Regionalbischof

Der Schwabacher Dekan Klaus Stiegler wechselt als Regionalbischof nach Regensburg. Der 55-Jährige tritt zum 1. August die Nachfolge von Hans-Martin Weiss an, der in den Ruhestand geht, wie ein Sprecher der evangelischen Landeskirche in München am Mittwoch mitteilte. Er betrachte sich als „kirchlichen Mannschaftsspieler“, sagte Stiegler. Er freue sich unter anderem auf das Miteinander von Kirche und Diakonie sowie ökumenische Aufgeschlossenheit in einem „vielgestaltigen Kirchenkreis“.

Der dreifache Vater Stiegler stammt aus Fürth, war von 1995 bis 2004 Pfarrer in Forchheim und seit 2004 Dekan in Schwabach. Der Kirchenkreis Regensburg teilt sich den Angaben nach auf in 8 Dekanate mit etwa 275 000 evangelischen Christen.