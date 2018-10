Regen und Sturm beenden „goldenen Oktober“

Nach den zuletzt warmen und sonnigen Oktobertagen erwartet die Menschen im Freistaat in der neuen Woche ungemütliches Herbstwetter. Am Montagvormittag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erste Wolken von Hessen nach Bayern. Gebietsweise kann es regnen. Südlich der Donau bleibt es aber bis in die Abendstunden noch sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad.

Der Dienstag wird vor allem im Nordosten und Südwesten regnerisch. Der Wind nimmt im ganzen Freistaat zu, es kann zu starken bis stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad im Raum Hof und 14 Grad im Alpenvorland.

Am Mittwoch regnet es zunächst in weiten Teilen des Landes. Am Nachmittag lassen die Regenfälle im Nordosten nach. An den Alpen erwartet der DWD Dauerregen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Metern. Der starke Wind hält weiter an. In den höheren Lagen der Alpen und dem bayerischen Wald sind orkanartige Böen möglich.

