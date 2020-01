Reform der Notfallversorgung stößt in Bayern auf Widerstand

Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Reform der Notfallversorgung stößt in Bayern auf massive Kritik. „Bei diesem Thema handelt es sich um einen wesentlichen Baustein zur Sicherung der medizinischen Versorgung in den Ländern. Daher kann beispielsweise über die Frage, wo und in welchem Umfang Integrierte Notfallzentren (INZ) in den Ländern eingerichtet werden, nicht am grünen Tisch in Berlin entschieden werden“, teilte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag mit.

Auch der Bayerische Landkreistag sowie die Krankenhausgesellschaft lehnen den Referentenentwurf in jetziger Form strikt ab. Dieser sieht vor, dass statt der derzeitigen Notfallambulanzen integrierte Notfallzentren eingeführt werden. Sie sollen entscheiden, ob ein Patient tatsächlich in der Notaufnahme behandelt werden muss oder ob er bei einem niedergelassenen Arzt richtig aufgehoben ist.