Red Bull München verpflichtet Kanadier Street

Der EHC Red Bull München hat für die kommende Eishockey-Saison den Kanadier Ben Street verpflichtet. Der 34 Jahre alte Angreifer stand nach Vereinsangaben vom Montag zuletzt bei den New Jersey Devils in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag. Nach vielen Jahren in der NHL und der American Hockey League (AHL) ist München seine erste Profistation im Ausland.

„Ben vereint viele wichtige Eigenschaften, er ist ein echtes Führungsspieler-Paket. Auf dem Eis werden uns seine Spielmacher- und Scoring-Fähigkeiten helfen, neben dem Eis seine Charakterstärke und seine Leadership-Qualitäten“, äußerte EHC-Manager Christian Winkler. Mit Ben Smith, Patrick Hager, Maximilian Kastner, Justin Schütz und Ben Street sieht Winkler die Münchner auf der Centerposition „top aufgestellt“.

