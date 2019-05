Red Bull München holt erfahrenen Eishockey-Stürmer Bourque

Der EHC Red Bull München hat sich für die nächste Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem erfahrenen Amerikaner verstärkt. Der 33 Jahre alte Stürmer Chris Bourque kommt von den Bridgeport Sound Tigers aus der zweitklassigen Liga AHL nach München, wie der Vizemeister am Montag mitteilte. Der Angreifer bestritt in seiner Karriere 932 Spiele in der AHL und sammelte dabei 864 Scorerpunkte. Zudem brachte er es in der Eliteliga NHL auf 51 Einsätze für Washington, Pittsburgh und Boston. Außerdem war er auch in der starken osteuropäischen KHL und in der Schweiz im Einsatz.

„Seine Erfahrung aus Nordamerika und Europa spricht für sich“, sagte Münchens Trainer Don Jackson über den US-Profi, der auch einen kanadischen Pass besitzt. Er ist der Sohn von Ray Bourque, dem 1826-maligen NHL-Profi, mit 1759 Zählern punktbesten Verteidiger der Liga-Historie, langjährigen Kapitän der Boston Bruins, Stanley-Cup-Champion 2001 und Mitglied der Eishockey-Hall-of-Fame.

Mitteilung Red Bull

Tabelle und Spielplan DEL

Spielplan Red Bull München

Kader Red Bull München

Alle News Red Bull München