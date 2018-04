Red Bull München empfängt Eisbären zum dritten DEL-Finale

Im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kämpfen der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin heute um die Führung in der Playoff-Serie. Nach bislang zwei Partien steht es 1:1. Die gastgebenden Münchner wollen sich für die überraschende Auftakt-Niederlage vor eigenem Publikum revanchieren. Das Team von Trainer Don Jackson setzt auf den Schwung aus dem 5:4 am Sonntag in Berlin. Der siebenmalige Champion aus der Hauptstadt will dem Titelverteidiger die zweite Niederlage in einer K.o.-Serie verpassen. Das war in den vergangenen knapp drei Jahren keinem anderen Team gelungen. Spiel Nummer vier steigt am Freitag in Berlin.

DEL, Tabelle und Spieltagsübersicht

Spielplan Red Bull München

Kader Red Bull München

Alle News Red Bull München

Eisbären Berlin, Kader und DEL-Statistiken

Eisbären Berlin, Spielplan