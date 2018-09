Rechtsstreit um weiterverkaufte Tickets für FC Bayern-Spiele

Die Spaichinger Firma „Light & Sound“ hat am Mittwoch die Spaten geschwungen. Zum offiziellen Baubeginn des zukünftigen Firmenhauptsitzes an der Otto-Hahn-Straße erschien auch Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher. Der zeigte sich erfreut darüber, dass das Unternehmen dem Industriestandort Spaichingen erhalten bleibt.

Seit knapp 15 Jahren im Geschäft, an zwei Standorten in Spaichingen vertreten und Kunden in ganz Deutschland: So lässt sich der Spaichinger Meisterbetrieb für Veranstaltungstechnik in nüchternen Kennzahlen ...