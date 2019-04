Rechtsstreit um Geflügelmastanlage geht in die nächste Runde

Der Rechtsstreit um eine der größten Geflügelmastanlagen in Bayern geht vor dem obersten Verwaltungsgericht im Freistaat weiter. Der Landwirt Josef Höckmeier aus Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) legte Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts München ein, das den Betrieb der Anlage untersagt hatte. „Wir gehen in Berufung, weil wir das Urteil für falsch halten“, sagte Höckmeier am Freitag auf Anfrage. Das Verwaltungsgericht bestätigte den Eingang der Berufung. Damit muss sich nun der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit dem Fall befassen. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuerst darüber berichtet.

Der Bund Naturschutz in Bayern hatte gegen den Freistaat geklagt, der die Anlage - durch das Landratsamt Pfaffenhofen als staatliche Behörde - in dem Ortsteil Eschelbach genehmigt hatte. Höckmeiers Familie, die zuvor einen Stall mit 40 000 Hähnchenmastplätzen hatte, wollte eine neue Anlage mit rund 145 000 Mastplätzen bauen. Das sorgte für Proteste. Die Gegner der Anlage fürchteten deutlich mehr Verkehr und Lärm, außerdem Gestank und Umweltverschmutzungen.

