RB Leipzig will gegen Meister Bayern endlich punkten

Der historische Einzug ins Viertelfinale der Europa League war für Ralph Hasenhüttl schnell abgehakt. Steht doch für RB Leipzig mit dem Heim-Kracher gegen den designierten deutschen Meister FC Bayern München am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) das nächste Highlight an. Doch gemessen an der Statistik hat RB keine Chance. Vier Spiele, vier Niederlagen - und dabei 15 Gegentore.

Doch für Hasenhüttl kommen die Bayern gerade recht, auch wenn die Kräfte gebündelt werden müssen. „Es ist ein Unterschied, ob ich den Spielern Szenen vom Tabellenletzten oder vom FC Bayern zeige“, sagte er. Der seit vier Ligaspielen sieglose Tabellen-Sechste könnte bei einer erneuten Niederlage gegen die Münchner im Kampf um die Champions-League-Plätze sogar weiter zurückfallen.

DAS PERSONAL:

Der Einsatz von Leipzigs Antreiber Marcel Sabitzer (Rückenschmerzen) ist fraglich. Bei Bayern-Star Arjen Robben zwickt ein Nerv, er fällt ebenso aus wie Thiago (Zerrung) und Corintin Tolisso (Schienbeinverletzung). James kehrt in die Startelf zurück.

DIE STATISTIK: Bislang unterlagen die Sachsen in vier Spielen viermal und kassierten dabei 15 Gegentore. RB will sich zugleich für das bittere Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Elfmeterschießen revanchieren.

DAS BESONDERE: In wettbewerbsübergreifend drei von vier Spielen gegen die Bayern agierten die Leipziger nach Platzverweisen jeweils in Unterzahl.

DIE DAUERBELASTUNG:

Die Englischen Wochen mit Liga und Europa League schlauchen. Vor allem körperlich. Aber das ist bei den Sachsen derzeit nicht das allzu große Thema. Vielmehr geht es Hasenhüttl um die mentale Frische. Und da kommen für ihn die Münchner gerade recht. „Da fällt es leicht, hochzufahren. Ich verspreche ein heißes Spiel!“

DIE TAKTIK:

Laut Hasenhüttl hat der deutsche Rekordmeister „quasi keine Schwächen und es ist kein Zufall, dass sie so vorne weg marschieren. Aber zuhause haben wir nicht von vornherein verloren“, sagt der Österreicher. Er wird mit seinem Stab versuchen, eine passende Taktik gegen die spielstarken Bayern zu finden. Aber vielleicht geht es auch ganz einfach. „Kein Tor kassieren. Irgendwann eins machen. Danach sofort abpfeifen“, witzelte Hasenhüttl. Gut wäre auch, wenn sein Team ein Spiel gegen Gäste mal in Gleichzahl beenden würde.

RALPH HASENHÜTTL (Trainer RB Leipzig): „Bisher konnten wir gegen den FC Bayern noch nichts Zählbares mitnehmen. Aber wir werden uns etwas zurechtlegen, um sie zu ärgern.“

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München): „Leipzig ist eine absolute Top-Mannschaft, mit einer sehr guten taktischen Ausrichtung, vielen schnellen Spielern.“

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage