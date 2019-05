RB Leipzig ohne Personalsorgen vor Bayern-Gastspiel

Mit 22 Feldspielern und vier Torhütern hat RB Leipzig vor dem Duell gegen Spitzenreiter FC Bayern München das Auftakttraining in dieser Woche bestritten. Nur Tyler Adams trainierte am Dienstagvormittag bei der öffentlichen Einheit aufgrund seiner Adduktorenprobleme individuell. Dafür meldete sich Yvon Mvogo nach seiner Innenbandreizung wieder zurück. Der Schweizer Nationaltorhüter absolvierte vor dem Duell an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Rekordmeister das komplette Training.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Tweet RB Leipzig