RB Leipzig muss im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München auf Tyler Adams verzichten. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, erlitt der Amerikaner im WM-Qualifikationsspiel gegen Kanada eine Zerrung. Diese wird derzeit in den USA behandelt. RB geht davon aus, dass Adams bereits in der nächsten Woche wieder ins Teamtraining der Leipziger einsteigen kann.

