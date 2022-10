RB Leipzig mit Olmo auf der Bank - Berisha bei FCA zurück

Dani Olmo ist beim Bundesliga-Spiel von RB Leipzig gegen den FC Augsburg wieder im Kader zurück. Der spanische Fußball-Nationalspieler hatte Anfang September eine Teilruptur des linken Innenbandes erlitten und sitzt am Samstag erstmals wieder auf der Bank. Dort nehmen auch Christopher Nkunku (Hand-Operation) und Amadou Haidara (muskuläre Probleme) Platz, deren Einsätze fraglich waren. RB-Trainer Marco Rose stellt im Vergleich zum 4:0 im Pokal in der Abwehr rum. Statt Mohamed Simakan und Abdou Diallo laufen Xaver Schlager oder Josko Gvardiol auf.

Bei den Augsburgern kehrt Mergim Berisha in die Startformation zurück. Der Angreifer, der in der Liga beim 1:0 gegen Bayern Siegtorschütze war und bei der Pokal-Niederlage gegen die Münchner (2:5) angeschlagen fehlte, konnte das Abschlusstraining mit der Mannschaft absolvieren und kann deshalb wieder an der Seite von Florian Niederlechner stürmen. Für den verletzten Robert Gumny rückt Mads Pedersen zurück in die Abwehrkette.

