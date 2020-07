Razzia wegen Kinderpornografie bei Kindern und Jugendlichen

Weil sie womöglich Kinderpornografie besessen haben, hat die Polizei in Schwaben Datenträger von fünf Kindern und Jugendlichen beschlagnahmt. Der jüngste Tatverdächtige sei 13 Jahre alt, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. In einigen Fällen sei man schon fündig geworden, sagte ein Sprecher. Teilweise hätten die Betroffenen die Dateien aus sozialen Netzwerken bekommen.

Die Ermittler beschlagnahmten bei der Razzia in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg in neun Gebäuden 13 Smartphones, Tablets, Laptops, Computer und weitere Datenträger. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft Memmingen gegen neun Verdächtige. Unter den Beschuldigten sind auch Erwachsene, der älteste ist 68 Jahre alt.