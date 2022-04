Raums Rückkehr gegen Ex-Club Fürth

Nach abgesessener Gelbsperre kehrt Fußball-Nationalspieler David Raum in die Startelf der TSG 1899 Hoffenheim zurück. Der Linksverteidiger beginnt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen seinen ehemaligen Verein SpVgg Greuther Fürth. In der Hinserie hatte Raum gegen die Franken beim 6:3-Sieg eine starke Bundesliga-Partie gemacht und zwei Assists geschafft. Zunächst auf der Bank sitzt Stürmer Georginio Rutter. Chefcoach Sebastian Hoeneß bot stattdessen Ihlas Bebou und Munas Dabbur in der vordersten Spitze auf.

Für Fürth gibt es bis Saisonende nur noch Endspiele, wenn der Klassenverbleib doch noch sensationell gelingen soll. Am Sonntag vertraut Stefan Leitl weitgehend der Elf, die in der Vorwoche mit 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach verloren hatte. Havard Nielsen und Tobias Raschl kommen neu in die Startformation. Bei einer Niederlage in Sinsheim wäre der zweite Fürther Bundesliga-Abstieg quasi nicht mehr abzuwenden.

Bundesliga-Homepage

Tabelle

30. Spieltag

Daten zum Spiel

Kader TSG 1899 Hoffenheim

Kader Greuther Fürth

© dpa-infocom, dpa:220417-99-947313/3