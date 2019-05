Raubmord von Mitwitz: Polizei sammelt DNA-Proben

Im Fall des noch ungeklärten Raubmords von Mitwitz (Landkreis Kronach) im Jahr 2006 sammeln die Ermittler derzeit DNA-Proben von jungen Männern aus der Region. „Die Kollegen sind mittendrin“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Kontrolliert werden Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 18 Jahre alt waren. Infrage komme eine zweistellige Zahl von Probanden, sagte der Sprecher. Ein Drittel von ihnen habe schon eine Speichelprobe abgegeben. Eine absolute Zahl wollte der Sprecher nicht nennen. Die Proben gehen zur Untersuchung an ein Labor.

Ein 61-jähriger Supermarktbesitzer war am 13. November 2006 in seinem Laden in Mitwitz mit Schlägen und Messerstichen getötet worden. Der Täter erbeutete mehr als 30 000 Euro. Die Behörden ermitteln seit Dezember 2018 erneut intensiv in dem Fall. Neben den DNA-Untersuchungen werten die Beamten auch neue Hinweise aus der Bevölkerung aus.

Mitteilung der Polizei vom 10. Mai