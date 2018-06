Raubmord an Rentnerin: lebenslange Haft

- Wegen Raubmordes an einer Rentnerin ist ein Mann am Mittwoch vom Münchner Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der frühere Pflegehelfer hatte die alte Frau nach Überzeugung des Gerichts im Juli 2014 von hinten niedergestochen und mit einem Stoffgürtel erdrosselt, um einer Anzeige wegen Diebstahls zu entgehen. In die Wohnung hatte er sich unter einem Vorwand Zugang verschafft, um dort Wertsachen zu stehlen. Die Greisin schöpfte aber Verdacht, als sich der Mann in ihrem Schlafzimmer zu schaffen machte.