Rat für Rechtschreibung diskutiert über Gendersprache

Von

Rosas (dpa) - Ein spanischer Polizist ist bei einem Terroranschlag an der Costa Brava getötet worden. Wie der staatliche Rundfunk berichtete, ist in der Nacht im nordspanischen Badeort Rosas eine Autobombe explodiert. Ein zweiter Beamter wurde bei dem Anschlag verletzt. Wenige Minuten vor der Explosion hatten unbekannte Anrufer bei der baskischen Zeitung «Gara» eine Warnung abgegeben. Ein Hotel wurde evakuiert. Am Abend war es in Bilbao nach einer Demonstration baskischer Separatisten zu schweren Ausschreitungen gekommen.