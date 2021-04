Rassistische Chats: Polizist verurteilt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weingarten ist am Montagmittag ein Bewohner leicht verletzt worden. Der Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Hauses in der Keltenstraße waren nicht betroffen. Durch das schnelle Eingreifen der Weingartener Feuerwehr, die mit einem Löschzug und insgesamt 34 Kameraden vor Ort war, konnte eine Anwohnerin aus ihrer Wohnung unverletzt gerettet und Schlimmeres verhindert werden.