Raser mit Tempo 150 im Münchner Stadtgebiet unterwegs

In München ist ein Sportwagenfahrer mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast. Der 24-Jährige fiel einer Polizeistreife auf, als er statt der erlaubten 50 km/h mehr als das dreifache Tempo fuhr.

Wie die Polizei am Montag berichtete, konnten die Beamten den Fahrer schließlich stoppen. Er hatte den Sportwagen von seinem Arbeitgeber geliehen und war damit am Donnerstagabend in München unterwegs. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

