Raser in Österreich mit 135 km/h in Tempo 50 Zone erwischt

Mit Tempo 135 ist ein Österreicher im Dunkeln bei Schneefall auf einer nassen Straße durch eine Ortschaft mit Tempolimit 50 gerast. Vorher überholte er am Samstag kurz nach Mitternacht in einer Verbotszone bereits bei einem waghalsigen Manöver zwei Autos, eines davon in einer unübersichtlichen Kurve, wie die Polizei mitteilte. Sie habe den 25-jährige schließlich in Kirchbichl rund zehn Kilometer südwestlich von Kufstein an der Grenze zu Bayern gestellt. Sie habe ihm sofort den Führerschein entzogen und ihn angezeigt. Warum der Mann es so eilig hatte oder ob Alkohol im Spiel war, teilte sie nicht mit.