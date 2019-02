Raser gestoppt: Mehr als 180 Stundenkilometer im Stadtgebiet

Erheblich zu stark auf das Gaspedal hat ein BMW-Fahrer in Mittelfranken gedrückt. Der Mann raste mit Tempo 183 durch Nürnberg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. „Erlaubt waren 60 Stundenkilometer“, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer müsse sich nun auf eine Geldbuße von 1200 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg einstellen. Bei Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch seien den Beamten zudem 243 weitere Raser ins Netz gegangen, hieß es.

Pressemitteilung