Auf einem Rosenheimer Golf-Club sind bei einem Feuer mehrere Traktoren, Rasenmäher und Golf-Carts komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach das Feuer am Vorabend an einem Geräteschuppen der Anlage aus. Dabei entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro. Die genaue Brandursache war noch unklar.

Polizeibericht