Ranger helfen Urlauber nach gesundheitlichem Notfall

An einer abgelegenen Stelle im Nationalpark Berchtesgaden haben Ersthelfer wahrscheinlich einem Urlauber in Not durch ihr schnelles Handeln das Leben gerettet. Der 49-Jährige aus Hessen hatte am Donnerstag im oberbayerischen Klausbachtal an einer Hängebrücke gesundheitliche Probleme bekommen, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) berichtete. Ranger des Nationalparks nahmen den Mann und seinen Begleiter daraufhin im Auto in die nächste Ortschaft mit und verständigten auch sofort einen Notarzt.

Der 49-Jährige sei dann aber bei der Ankunft in Ramsau bei Berchtesgaden zusammengebrochen und nicht mehr ansprechbar gewesen, noch bevor der Rettungsdienst vor Ort war. Unter telefonischer Anleitung eines Mitarbeiters der Leitstelle begannen die Ranger mit Wiederbelebungsversuchen. Der Urlauber kam anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Durch das beherzte Eingreifen der Nationalpark-Mitarbeiter habe der Mann wesentlich bessere Chancen zu überleben, hieß es seitens des BRK.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-836078/2