Randalierer flüchtet nackt aus Krankenhaus

Nach einer Reihe von Straftaten ist ein 23-Jähriger nackt aus dem Krankenhaus geflohen und hat einen Autofahrer mit einem Feuerlöscher angegriffen. Die Polizei nahm den Mann in der Nacht auf Mittwoch nach einem Autounfall mit gestohlenem Kennzeichen fest, brachte ihn kurze Zeit später jedoch aufgrund von starken Schmerzen in ein Krankenhaus. Bei der Festnahme griff der 23-Jährige bereits zwei Beamte an und verletzte diese.

Als er im Krankenhaus auf der Intensivstation aufwachte, schlug er mit Fäusten und einem Feuerlöscher auf das Personal ein und flüchtete nackt. Der Mann sei laut Aussagen der Polizei zunächst auf einem Fahrrad geflüchtet und habe dann versucht, einen Autofahrer anzuhalten und die Herausgabe der Fahrzeugs zu fordern. Der Fahrer wehrte sich jedoch gegen die Angriffe mit einem Feuerlöscher und der Versuch scheiterte. Der 23-Jährige wurde kurze Zeit später erneut festgenommen und in ein Fachklinikum eingewiesen.

Pressemitteilung