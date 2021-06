Randale in Regensburg: Polizei ermittelt gegen acht Männer

„Ihr Test ist positiv, bitte machen sie einen PCR-Test und begeben sie sich sofort in Quarantäne“. Ein Satz wie ein Faustschlag. Er trifft am Pfingstsamstag einen 49-jährigen Familienvater in der Pfullendorfer Innenstadt, kurz nachdem er sich dort an einer nicht kommunalen Schnellteststelle vor dem Hotel Riku hat testen lassen.

Doch er ist nicht allein, mit ihm bekommen noch rund ein Dutzend weiterer Personen diesen oder einen vergleichbaren Satz an diesem Tag zu hören.