Ralf Thomas bleibt bis 2023 Siemens-Finanzchef

Nach der Vertragsverlängerung für Siemens-Chef Joe Kaeser hat der Aufsichtsrat auch das Mandat von Finanzvorstand Ralf Thomas vorzeitig verlängert. Damit setze das Kontrollgremium ein deutliches Zeichen der Kontinuität, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der 56 Jahre alte Manager soll bis September 2023 Finanzchef bleiben. „Ralf Thomas hat großen Anteil an der Wertsteigerung von Siemens in den vergangenen Jahren“, erklärte Aufsichtsratschef Gerhard Cromme.

Mit präzisen Analysen und zielsicheren Prognosen habe Thomas maßgeblich zu Verbesserungen von Kostenstrukturen, Transparenz und Risiko Management beigetragen, fügte Cromme an.

Der promovierte Betriebswirt Thomas ist seit 1995 bei dem Konzern. Seither war er in verschiedenen leitenden Funktionen in Controlling und Bilanzbuchhaltung tätig, so unter anderem bei Siemens Südafrika sowie bei Siemens Medical Solutions. 2008 wurde er zunächst Finanzchef des damaligen Industriesektors, bevor er 2013 den Posten des Finanzvorstandes in dem Konzern übernahm. Damit folgte er auf den früheren Finanzchef Kaeser, der seinen Vorgänger Peter Löscher an der Konzernspitze ablöste.