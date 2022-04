Rätsel um verletztes Ehepaar: Frau auf Weg der Besserung

Auch nach gut einer Woche sind die Hintergründe im Fall des schwer verletzten Freisinger Ehepaars unklar. Die 51 Jahre alte Ehefrau sei auf dem Weg der Besserung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Dienstag. Bisher habe sie aber zum eigentlichen Geschehen nicht vernommen werden können. Rettungskräfte hatten die Frau und ihren zwei Jahre älteren Mann am frühen Montagmorgen vor einer Woche mit schweren Kopfverletzungen in ihrem Freisinger Einfamilienhaus gefunden.

„Wir sind nach wie vor am Ermitteln“, sagte der Polizeisprecher am Dienstag. Spezialisten hatten tagelang in dem Haus Spuren gesichert. „Jetzt müssen die Puzzlesteine zusammengesetzt werden.“ Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sei ein Einwirken Dritter auszuschließen. „Es gibt keine Spuren, die auf einen Eindringling hindeuten könnten.“

Die „Bild“-Zeitung beschrieb als möglichen Hergang, der Mann könnte seine Frau im Streit verletzt haben und dann aus dem Dachgeschoss gesprungen sein. Die Polizei bestätigte diesen Hergang aber nicht.

