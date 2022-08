Radlerin ignoriert Vorfahrt und fährt in ein Auto

Eine 77-Jährige ist in Oberbayern ungebremst in einen Wagen gefahren und hat sich dabei am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ignorierte die Seniorin am Samstag an einer Kreuzung in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) die Vorfahrt der 61 Jahre alten Autofahrerin. Anschließend krachte die 77-Jährige ohne Helm in die linke Seite des Fahrzeugs. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

