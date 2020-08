Radlerin fährt Dreijährige um, pöbelt und flieht

Eine Dreijährige umgefahren und die Schuld dafür deren Angehörigen gegeben hat eine flüchtige Fahrradfahrerin in Oberfranken. Statt anzuhalten habe die etwa 70 Jahre alte Frau den Eltern und Bekannten des Mädchens hinterhergeschrien, sie sollten besser auf ihr Kind aufpassen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hatte trotz Zurufs nicht mehr rechtzeitig bremsen können und stieß am Sonntagnachmittag in einer Parkanlage in Kronach mit dem Mädchen zusammen. Die Dreijährige stürzte und verletzte sich am Hinterkopf. Außerdem fuhr die alte Dame ihr über den Fuß.