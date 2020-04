Ein Kleintransporter ist in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen und hat sie leicht verletzt. Der 27 Jahre alte Fahrer wollte mit seinem Transporter nach links in eine Straße abbiegen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag übersah er dabei die 40 Jahre alte Fahrradfahrerin, die die Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß am frühen Donnerstagmorgen wurde die Frau leicht verletzt, sie kam in ein Krankenhaus.