- Eine Radfahrerin ist in Augsburg von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Fahrer des Lkw am Donnerstag nach einem Kreisverkehr mit seinem Wagen auf dem rechten Fahrstreifen einordnen wollen und dabei die Frau übersehen, die auf dem Radweg unterwegs war. Die 54-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.