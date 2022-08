Eine 65 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Augsburg von einem abbiegendem Lkw tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie am Freitag eine Straße kreuzen, als der abbiegende Sattelschlepper sie erfasste. Die Frau starb noch am Unfallort.

