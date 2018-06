Beim Überqueren einer Kreuzung ist eine 86-jährige auf ihrem E-Bike von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau sei noch am Unfallort in Eiselfing (Kreis Rosenheim) gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei Wasserburg am Inn am Donnerstagmorgen. Nach ersten Schätzungen nach hatte der Wagen Vorfahrt. Der Autofahrer erlitt einen Schock.