Radfahrer wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein 57-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann fuhr am Montagabend in Weidenberg im Landkreis Bayreuth auf einem Radweg, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung wollte ein 66-jähriger Lastwagenfahrer abbiegen, übersah den Radfahrer jedoch und erfasste ihn. Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut einem Polizeisprecher verlief die Reanimation erfolglos und der Mann starb.

