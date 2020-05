Bei einem Zusammenstoß sind ein Rennradfahrer und eine Joggerin bei Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) leicht verletzt worden. Der 64 Jahre alte Rennradfahrer sei am Samstag einen Berg heruntergefahren und in einer Rechtskurve mit der 38-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wurde in eine Wiese geschleudert.

Pressemitteilung