Radfahrer und E-Scooter-Fahrer betrunken auf der Autobahn

Mit einem Fahrrad und einem E-Scooter sind zwei Männer betrunken auf der linken Spur der Autobahn 96 in München gefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren sie auf der Spur nach Lindau unterwegs, der Radfahrer bewegte sich jedoch entgegen der Fahrtrichtung. Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten am Freitag den Notruf. Beamte konnten den 33-jährigen Radfahrer und den 28-jährigen E-Scooter-Fahrer anhalten und Alkoholeinfluss feststellen. Ob die Männer gemeinsam unterwegs waren, wird nun ermittelt.

Pressebericht Polizei München

© dpa-infocom, dpa:220902-99-609113/4