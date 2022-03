Radfahrer stürzt und erleidet tödliche Kopfverletzung

Ein Radfahrer ist im oberbayerischen Landkreis Traunstein tödlich verunglückt. Auf einem Radweg an einer Kreisstraße bei Altenmarkt an der Alz sei der 52-Jährige nach rechts auf einen Grünstreifen abgekommen und mit dem Kopf auf der Asphaltkante aufgeschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ursache des Unfalls am Montag war zunächst unklar. Möglich sei, dass der Radfahrer wegen eines medizinischen Problems stürzte, hieß es von der Polizei.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220308-99-430797/3