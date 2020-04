Radfahrer stirbt nach Sturz

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad ist in Mittelfranken ein 39-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Sonntag in der Nähe von Roth nach Angaben einer Zeugin von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Dort blieb er leblos liegen. Ein Notarzt versuchte noch erfolglos, ihn zu reanimieren. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei untersucht nun, ob ein Verkehrsunfall zu dem Sturz geführt haben könnte. Der Mann soll obduziert werden.