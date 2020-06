Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann überquerte am Freitagmittag eine Straße im Ortsteil Dettingen und prallte in die Beifahrerseite des Wagens einer 19-Jährigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde zu Boden geschleudert, Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.