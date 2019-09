Radenkovic mag Song „Bin i Radi, bin i König“ noch immer

Kult-Torwart Petar Radenkovic findet seinen Schlagerhit „Bin i Radi, bin i König“ aus dem Jahr 1965 noch immer gut. „Selbstverständlich höre ich den Song noch gerne, er ist immer noch aktuell“, sagte Radenkovic der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 85. Geburtstag am Dienstag. „Manchmal höre ich ihn mir im Internet an.“

Radenkovic wurde 1934 in Belgrad geboren. 1962 holte ihn der damalige „Löwen“-Trainer Max Merkel von Wormatia Worms zum TSV 1860 München. Hier wurde „Radi“, wie er gerufen wurde, unter anderem wegen seiner Ausflüge außerhalb des Strafraums zur Kultfigur. Mit 35 Jahren beendete Radenkovic seine aktive Laufbahn. Insgesamt lief der Spaßvogel 215 Mal für die „Löwen“ in der Fußball-Bundesliga auf. Seinen Geburtstag will er in London feiern.

