Raúl traut FC Bayern Königsklassen-Coup zu

Der frühere Weltklassestürmer Raúl traut dem FC Bayern unter Trainer Jupp Heynckes den Triumph in der Champions League zu. „Mit Jupp Heynckes können sie wieder mit viel Erfahrung in diesem Wettbewerb aufwarten. Der FC Bayern ist für jeden gefährlich. Mit Heynckes können sie den Titel holen“, sagte der frühere Profi von Real Madrid und Schalke 04 dem Münchner „Merkur“ in einem Interview. Die Bayern treffen im Viertelfinale der Fußball-Königsklasse Anfang April auf den FC Sevilla.

Raúl verfolgt zudem die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zu Real Madrid. „Robert Lewandowski ist ein sehr guter Stürmer - aber Real Madrid hat Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale. Lewandowski ist für jeden Top-Klub eine Option, nicht nur für Real. Aber man muss auch sehen, dass er bereits bei einem der besten Klubs der Welt spielt“, sagte der 40-Jährige.

Lewandowski bleibt indes angeblich für die Chefs von Real Madrid ein Transfer-Kandidat für die nächste Saison. Für eine Verpflichtung des 29-Jährigen habe sich nun auch Coach Zinédine Zidane ausgesprochen, berichtete die Sportzeitung „AS“ am Mittwoch ohne Angabe von Quellen. Am Wochenende kamen in Spanien wieder Gerüchte auf, wonach sich der 29-Jährige mit den Königlichen schon auf einen vom Sommer an gültigen Zweijahresvertrag geeinigt haben soll.

Tottenham-Star Harry Kane sei derweil aus dem Rennen, so „AS“ weiter. Der 24-Jährige, der dort einen Vertrag bis 2022 hat, sei den Real-Bossen zu teuer. Das Angebot für Lewandowski werde vermutlich bei etwa 100 Millionen Euro liegen, hieß es. Lewandowski hat bei den Münchnern noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2021. Immer wieder wird über einen möglichen vorzeitigen Abschied von Lewandowski, vorzugsweise zu Real Madrid, spekuliert.

Profil Robert Lewandowski

Spielplan FC Bayern

Bayern-Kader

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Bundesliga-Statistiken FC Bayern

Raul-Story

Bericht in AS